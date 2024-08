GIOVANI/ALL’ORATORIO DI PASTURO ESORDISCE LA “ANIMATORI CUP”

Data pubblicazione 2 Agosto 2024

PASTURO – L’oratorio di Pasturo anche quest’estate si conferma tra i più attivi e meglio organizzati del territorio. Un’attenzione particolare è stata data agli animatori, vero motore dell’oratorio estivo, con un torneo di calcio messo in campo da Matteo Arrigoni giovane educatore del Gruppo Animatori Pasturo.

“La mia idea, confrontata con gli adolescenti, è stata quella di dare uno spazio serale dedicato a loro dopo le giornate trascorse a seguire i numerosi bambini. L’obbiettivo ora quello di creare delle attività serali all’interno del paese offrendo ai bambini, ai genitori e agli adolescenti uno spazio con l’oratorio aperto dove potersi ritrovare, guardare le partire e, da quest’anno, partecipare a un nuovo torneo dedicato ai bambini a cui seguiva quello degli animatori”.

Il torneo è stato organizzato con un girone all’italiana con gli animatori divisi in quattro squadre: Rosso, Blu, Verde e Giallo. In campo sei giocatori contro sei. Dopo le eliminatorie le prime due della classifica sono andate in finale e le altre due hanno disputato il terzo e quarto posto. Il torneo è stato vinto dalla squadra degli animatori Blu per 12-8.