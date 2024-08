CREMENO SCOMMETTE SUL TURISMO LENTO. PASSEGGIATE E LABORATORI CON LE GUIDE AIGAE

Data pubblicazione 2 Agosto 2024

CREMENO – Il Comune di Cremeno dedica il mese di agosto al turismo lento e in collaborazione con la Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, organizza tre incontri per scoprire il territorio.

Lunedì 5 agosto è in agenda una passeggiata verso la Culmine di San Pietro, in Valle Ferrera, per raggiungere la Cascina Laura con la possibilità di degustare i formaggi di produzione propria. Mercoledì 7 intera giornata dedicata ai più piccoli con laboratori didattici e creativi nei boschi attorno a Maggio. Lunedì 19 agosto direzione Cima Ferrera sotto la luce della luna piena per osservare il cielo.

Per informazioni e prenotazioni contattare Paolo, guida Aigae, al 3291126271.