TORNEO DEI COMUNI: CORTENOVA REGINA DELLA VALLE, BALLABIO TERZA

Data pubblicazione 3 Agosto 2024

PRIMALUNA – Partiva con i favori del pronostico e non ha deluso le aspettative: con una finale pressoché perfetta Cortenova strapazza Primaluna e si aggiudica il titolo di campione nel Torneo dei Comuni valsassinesi.

Terzo posto a Ballabio, che ha sconfitto Premana nella finalina. Un saliscendi di emozioni con il paese della Valvarrone che ha chiuso il primo parziale sul 2-0. Nella ripresa salgono in cattedra i ballabiesi che rimontano e si portano addirittura in vantaggio. Premana trova il 3-3 allo scadere per allungare il match ai tempi supplementari.

Inizia a piovere, qualcuno dagli spalti mugugna ma in campo è battaglia vera: Ballabio ritrova la via del gol, gli avversari non si danno per vinti e pareggiano i conti. Si decide tutto ai calci di rigore: un errore a testa nella prima serie e Premana cade solo al settimo tiro, respinto dal portiere ballabiese. Festa Ballabio che, oltre alla coppa del terzo posto, si porta a casa anche la preziosa “beer cup valsassinese”, con 758 “medie” ordinate nel corso del torneo da giocatori e tifosi.

Il diluvio si spegne e l’attesissima finale inizia con centinaia di persone sugli spalti. In campo il verdetto è chiaro: Gildo Ciresa trova una doppietta nel primi 15 minuti e spiana la strada a Cortenova. Primaluna prova a reagire con caparbietà ma non trova la via del gol e, nel finale di gara, arrivano il terzo, il quarto e il quinto gol degli avversari. 5-0 il risultato finale con il clamoroso poker di Gildo Ciresa, premiato miglior giocatore del torneo. Grande soddisfazione comunque anche per gli sconfitti padroni di casa, partiti da outsider e finiti come vicecampioni a sorpresa.

Spazio poi alle premiazioni, con la partecipazione di sindaco e vicesindaco di Primaluna, Mauro Artusi e Claudia Paroli. Oltre alle coppe già citate, il miglior portiere è stato assegnato ad Andrea Malugani del Primaluna.

G.G.