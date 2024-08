INESIO. SI SENTE MALE IN CASA, LO CALANO DAL BALCONE IN BARELLA

Data pubblicazione 3 Agosto 2024

BELLANO – Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, questa mattina nella piccola frazione di Inesio, nel Comune di Bellano, per una persona che ha avuto un malore in casa.

Data la conformazione dell’abitazione infatti, è stato necessario calare il paziente dal balcone del primo piano, fissato su barella “toboga” e utilizzando tecniche alpinistiche.

L’intervento è durato un’ora e mezza circa. Una volta a livello strada, l’uomo è stato preso in carico dalla ambulanza del Soccorso Bellanese e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.