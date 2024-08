IL COMUNE DI BARZIO DOVRÀ PAGARE UN’INDENNITÀ ALL’EX SINDACO BATTAIA

Data pubblicazione 5 Agosto 2024

BARZIO – Il Comune di Barzio dovrà sostenere una spesa ulteriore in questo mese di agosto: l’amministrazione del sindaco Andrea Ferrari dovrà infatti corrispondere l’indennità di fine mandato al sindaco uscente Giovanni Arrigoni Battaia.

Battaia, “per il mandato amministrativo svolto dal 27 maggio 2019 al 9 giugno 2024”, ha infatti diritto a “un importo totale, calcolato in base alla normativa, di 8.944,26 euro“.

Come riportato nella determina del responsabile del Servizio economico-finanziario, “la competenza finanziaria dell’impegno è l’esercizio 2024” e “l’esigibilità della fornitura è il 31 agosto” […]; il comune dovrà provvedere “alla liquidazione di quanto dovuto, nel rispetto sia del D.Lgs n. 192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti che della deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 20.12.2012 “Adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 192/2012”.



Michele Carenini