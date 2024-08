A PASTURO “TUGNIN, L’ANIMA DI ANTONIA”, UNO SGUARDO SULLA VITA DI ANTONIA POZZI

Data pubblicazione 6 Agosto 2024

PASTURO – Venerdì 9 agosto, alle 21, la casa di Antonia Pozzi a Pasturo ospiterà lo spettacolo teatrale “Tugnin, l’anima di Antonia. Visita guidata alla vita di Antonia Pozzi”. L’evento è organizzato da “La Casa di Antonia aps” e “Il Grinzone”.

Lo spettacolo, una coproduzione Lo Stato dell’Arte aps e CAI sez. di Lecco, ha debuttato il 6 maggio 2023 nell’ambito del Festival “Monti Sorgenti”. L’anima di Antonia Pozzi, straordinaria poetessa del ‘900 che ha avuto nella montagna la fonte della sua ispirazione e consolazione, è un’anima tormentata alla continua ricerca di un senso per sé e per il mondo che la circonda. L’impossibilità di trovarlo la condurrà alla scelta drastica di rinunciare a vivere. Lo spettacolo conduce gli spettatori in una sorta di “visita guidata” dentro il mondo di Antonia. Dentro le sue aspirazioni, desideri, delusioni, turbamenti e inquietudini. Dentro i rapporti con gli altri, a cominciare da quelli col padre Roberto. Dentro il suo grande amore per la montagna.

Diviso in cinque capitoli, prova ad approfondire ognuno di questi aspetti con delicatezza e rifuggendo ogni possibile giudizio. Se il palco è occupato da un attore/narratore, Antonia è evocata attraverso video girati con tecnica cinematografica e proiettatati su una finestra che compone, insieme a un tavolino, la scarna scenografia. Una delle particolarità dello spettacolo è proprio quella di essere il risultato di una contaminazione tra diversi “linguaggi”: teatrale, cinematografico e musicale; che ben armonizzati tra loro contribuiscono all’originalità dello “sguardo” rivolto ad Antonia.

“Tugnin, l’anima di Antonia. Visita guidata alla vita di Antonia Pozzi”: a cura di Roberta Corti e Alberto Bonacina, con Alberto Bonacina e in video Ancilla Oggioni; musiche originali Sara Velardo, regia video Federico Videtta, direttore della fotografia Francesco Bestetti. Regia Alberto Bonacina.

Ingresso 10 euro senza prenotazione. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Teatro parrocchiale “B. Colombo”, via Manzoni 16 – Pasturo.