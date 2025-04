LECCO – Sabato 5 aprile dalle 8 alle 12 circa, presso la scuola don Ticozzi di Lecco, si terrà un’attività organizzata dall’Area Emergenze della Provincia di Lecco.

I soccorritori invitano la popolazione a “non allarmarsi se vedrà ambulanze, macchine Areu e mezzi della protezione civile Croce Rossa in sirena verso la scuola, in quanto si sta svolgendo un’esercitazione per testare l’efficienza e l’efficacia delle procedure da applicare per queste tipologie di eventi …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS