SONDAGGIO VN. PER I LETTORI, IL TURISMO “NON INTERESSA” AI VALSASSINESI

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interrogava i lettori di Valsassinanews riguardo allo sviluppo turistico del nostro territorio, che si trova in una situazione complicata come tutte le aree interne.

Il risultato della nostra consultazione ha fatto registrare una maggioranza relativa dei votanti (46%) per cui “Ai valsassinesi il turismo non interessa“, seguito a distanza da un 26% di dubbiosi che sentenziano “Più o meno“. Il 12% dei votanti segnala critico “Non c’era una qualche agenzia?…“, mentre altre opzioni hanno registrato consensi inferiori al 10%.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 10 aprile e chiede ai lettori di esprimere la propria opinione sul tema della tecnologia in Valsassina: siamo abbastanza connessi?

VALSASSINA "TECNOLOGICA": SIAMO ABBASTANZA CONNESSI? Sì

No

Tv, internet e telefonia "primitivi"

Qualcosa si sta muovendo

Unica traccia i danni stradali della fibra

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna magna Vedi risultati

