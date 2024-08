IL DAY TRADING: COS’È E COME FUNZIONA

Data pubblicazione 7 Agosto 2024

Il day trading è una strategia di investimento che coinvolge l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari, come azioni, opzioni, futures, e valute, all’interno della stessa giornata di negoziazione. I trader che praticano il day trading cercano di trarre profitto dalle piccole variazioni dei prezzi degli asset, utilizzando tecniche di analisi tecnica e di mercato per prendere decisioni rapide. Questa pratica richiede una conoscenza approfondita dei mercati finanziari, una buona dose di disciplina e una notevole tolleranza al rischio.

Caratteristiche Principali del Day Trading

Breve Orizzonte Temporale: A differenza degli investimenti tradizionali, che possono durare anni o decenni, le operazioni di day trading si chiudono nello stesso giorno. Analisi Tecnica: I day trader utilizzano principalmente l’analisi tecnica, basata su grafici e indicatori, per individuare le opportunità di trading. Elevata Frequenza di Operazioni: I day trader effettuano numerose operazioni giornaliere, cercando di capitalizzare su piccole oscillazioni di prezzo. Uso di Leva Finanziaria: Spesso, i day trader utilizzano la leva finanziaria per amplificare i loro guadagni (e le loro perdite).

Rischi e Vantaggi

Rischi:

Volatilità : I mercati possono essere estremamente volatili, causando perdite significative.

: I mercati possono essere estremamente volatili, causando perdite significative. Stress e Pressione : La necessità di prendere decisioni rapide sotto pressione può essere stressante.

: La necessità di prendere decisioni rapide sotto pressione può essere stressante. Costi di Transazione: Frequenti operazioni possono comportare costi di commissione elevati.

Vantaggi:

Possibilità di Profitti Elevati : Le rapide oscillazioni dei prezzi possono portare a profitti significativi.

: Le rapide oscillazioni dei prezzi possono portare a profitti significativi. Flessibilità: I day trader possono operare da qualsiasi luogo con accesso a internet.

Day Trading e Investimenti a Lungo Termine: Un Confronto

Per comprendere meglio il day trading, è utile confrontarlo con l’investimento a lungo termine, esemplificato dal successo di Warren Buffett e della sua Berkshire Hathaway.

Caso di Studio: Berkshire Hathaway

Chi, nel 1964, avesse investito 10.000 dollari in azioni della Berkshire Hathaway, avrebbe potuto incassare, a giugno 2024, 438 milioni di dollari. Questa cifra astronomica, soprattutto se paragonata all’inflazione, agli indici azionari e alle quotazioni immobiliari, dimostra la potenza dell’investimento a lungo termine. Negli USA, infatti, 10.000 dollari di 60 anni fa varrebbero oggi 101.312,6 dollari, mentre un piccolo appartamento economico acquistato allora alla stessa cifra, oggi ne varrebbe “solo” 218.299.

Le Lezioni di Warren Buffett: Sicurezza e Valore

Warren Buffett, con il suo fondo, ha battuto l’S&P500 in gran parte degli anni, specialmente durante i periodi di crisi e incertezza. Dal 1964 al 2023, la gestione di Berkshire Hathaway ha portato a un guadagno del 4.384.748%, rispetto al 31.223% dello S&P 500. Questo successo è dovuto a un tasso di crescita composto annuale (CAGR) medio del 19,8% per Buffett, quasi doppio rispetto al 10,2% dell’S&P 500.

Variazione Annuale del Fondo di Warren Buffett vs S&P500 dal 1994 al 2023

Berkshire Hathaway è una delle più grandi holding del mondo, investendo in azioni di tutti i settori e puntando sulle imprese più promettenti. Acquistata da Warren Buffett nel 1964, questa società è diventata un’icona del mondo della finanza, con ogni decisione di Buffett studiata e commentata a fondo.

Vendita delle Azioni Apple nel 2024

Nel primo trimestre del 2024, Buffett ha venduto il 13% delle azioni Apple detenute, circa 116 milioni di titoli, dopo essersi liberato di altri 10 milioni a fine 2023. Nonostante la successiva crescita del titolo Apple grazie alla presentazione di Apple Intelligence, Buffett ha dimostrato una lungimiranza superiore, prefigurando la necessità di liquidità per pagare future tasse più alte.

Importanza del Lungo Periodo e Capacità di Battere il Mercato

La lezione principale di Buffett riguarda:

La maggiore importanza del lungo periodo sul breve.

La perenne validità dell’investimento azionario.

La capacità di saper battere il mercato nei momenti di crisi.

Dal 1964 al 2023, i guadagni di Berkshire Hathaway, eliminando l’inflazione, sono stati del 446.013,3%, mentre quelli dello S&P 500 del 3.087,8%. Questi numeri sottolineano come l’investimento in azioni garantisca ritorni superiori rispetto ad altri strumenti, anche nel medio periodo.

Confronto con il Day Trading

A differenza del day trading, che cerca guadagni rapidi attraverso frequenti operazioni giornaliere, l’approccio di Buffett dimostra la validità di una strategia di investimento a lungo termine. Mentre il day trading richiede una tolleranza elevata al rischio e può comportare stress e costi significativi, l’investimento a lungo termine può garantire rendimenti stabili e significativi nel tempo.

Conclusioni

Il successo di Warren Buffett e di Berkshire Hathaway è una testimonianza del potere dell’investimento a lungo termine. Contrariamente al day trading, che si basa su rapide operazioni speculative, l’approccio di Buffett sottolinea l’importanza della pazienza, della disciplina e della valutazione del valore intrinseco delle aziende. Questa filosofia non solo ha permesso a Buffett di battere il mercato nei momenti di crisi, ma ha anche reso accessibile a tutti l’investimento in azioni come partecipazione alla creazione di valore da parte di aziende sane e promettenti.