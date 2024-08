CALCIO LECCO, DOMANI IL MILAN FUTURO. BALDINI: “LA STRADA È GIUSTA”

Data pubblicazione 9 Agosto 2024

LECCO – “Voglio esprimere la mia vicinanza a nome mio e di tutta la Calcio Lecco 1912 alla famiglia e agli amici di Franz: non l’ho conosciuto ma so che era un nostro grande tifoso”.

Inizia così la conferenza stampa di mister Francesco Baldini alla vigilia dell’esordio stagionale contro il Milan Futuro, gara valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2024/25 in programma allo stadio Rigamonti-Ceppi sabato 10 agosto alle 21. Una dedica al 41enne Francesco “Franz” Sala, scomparso pochi giorni fa e grande appassionato bluceleste…