SKIROLL: MARIA INVERNIZZI CONVOCATA IN AZZURRO PER LA COPPA DEL MONDO

Data pubblicazione 9 Agosto 2024

INTROBIO – Convocazione attesa e confermata per l’introbiese Maria Invernizzi, che è stata chiamata dalla nazionale italiana di skiroll per la gara di Coppa del Mondo a Shchuchinsk, in Kazakistan, visti gli ottimi risultati fin qui ottenuti.

La giovane atleta partirà lunedì e la prima delle quattro gare in programma sarà la supersprint, in calendario per mercoledì 14 agosto.

Seconda e ultima tappa internazionale per Invernizzi, prima degli attesi mondiali italiani nella classica Val di Fiemme dal 12 al 15 settembre.

RedSpo