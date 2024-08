IL SOCCORSO ALPINO ANIMA IN VAL BIANDINO LA GRANDE FESTA DEI GIOVANI DELLE COOPERATIVE SOCIALI. TUTTE LE FOTO

Data pubblicazione 13 Agosto 2024

INTROBIO – I volontari della Stazione di Soccorso Alpino Valsassina Valvarrone hanno organizzato anche quest’anno la giornata con i ragazzi e ragazze delle cooperative sociali del territorio: circa settanta, appartenenti alle Cooperative “Le Grigne Onlus” di Primaluna, “Betulle Onlus” di Cremeno e “La Cordata” di Premana.

Lunedì in Val Biandino, nei pressi del rifugio Tavecchia, i ragazzi delle cooperative sono stati accompagnati dai volontari del Soccorso Alpino in elicottero, con i mezzi fuoristrada del Soccorso oppure a piedi, in una passeggiata che è stata anche una grande festa da condividere con i familiari dei Volontari.

Durante la mattinata, sempre in Val Biandino, lo spettacolo promosso dal Moto Club Valsassina presente anche il campione di Trial Matteo Grattarola, pilota del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e socio dello stesso Moto Club.

Oltre a ringraziare le ragazze e i ragazzi delle cooperative sociali – veri protagonisti della festa – accompagnati dai loro assistenti, il Soccorso Alpino è grato a Matteo Grattarola per la sua disponibilità e simpatia.

“È doveroso ringraziare ancora la famiglia Buzzoni di Introbio proprietaria del rifugio che ha offerto il pranzo e il sindaco di Introbio Silvana Piazza che ha presenziato per tutta la giornata” conclude la nota del CNSAS.

FOTOSERVIZIO DI MAURIZIO CASTOLDI PER VALSASSINANEWS