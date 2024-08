FUMETTI/VIDEOINTERVISTA DAL GRRRIGNA COMICS. NELLA CASA SENZA NORD CON STEFANO TURCONI E TERESA RADICE

Data pubblicazione 13 Agosto 2024

CREMENO – Un appuntamento speciale nell’ambito del GRRRigna Comics – festival diffuso del fumetto in Valsassina è stato l’intervista dello youtuber Pelati e Fumetti alla fumettista Teresa Radice e al disegnatore Stefano Turconi.

Turconi ha raccontato come il disegno sia stata una sua passione fin da bambino, grazie anche all’incontro con il disegnatore di Tex Franco Bignotti; Radice, spinta dal desiderio di raccontare storie, ha iniziato a dare sfogo alla sua passione ad un corso di scrittura creativa dell’accademia Disney a Milano.

L’incontro tra i due, che lavoravano entrambi per Disney, è avvenuto casualmente ma ha portato la coppia ad un sodalizio umano e professionale che dura ormai da anni: fuori da Disney, i due hanno lavorato insieme su Viola Giramondo, del 2013, ma soprattutto sull’opera Il Porto Proibito: fumetto inizialmente pensato per il pubblico francese, Bao Editore ha permesso loro di distribuirlo in Italia e portarlo al successo.

I due hanno parlato di come in realtà il lavoro pratico sui fumetti si svolga molto “da separati”: Radice ha dichiarato di lavorare solo con carta e penna, per mantenere un collegamento più profondo con il proprio lavoro, mentre Turconi utilizza stili e tecniche diverse per esprimersi al meglio. Questa combinazione, animata dalla passione della coppia per i viaggi, ha permesso al duo di lavorare tramite un’accurata ricerca storica alle storie, rendendole così particolarmente fedeli.

La coppia ha infine anticipato di star lavorando ad un progetto ambientato nel ‘600 francese, ma, per evitare spoiler, tutti i dettagli si possono trovare nel video qui sotto.