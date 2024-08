SKIROLL, COPPA DEL MONDO: MARIA INVERNIZZI TERZA IN KAZAKISTAN

Data pubblicazione 14 Agosto 2024

SCHUCHINSK (KAZAKISTAN) – Podio individuale (terzo posto) in Coppa del mondo per l’introbiese Maria Invernizzi nella sprint a tecnica libera sulla distanza di 200 metri di skiroll disputata a Schuchinsk, in Kazakistan.

Grande la soddisfazione per questa nuova dimensione raggiunta da Invernizzi e confermata dai riscontri quotidiani in allenamento e dai test di laboratorio. Quindi l’obiettivo ora è guardare a chi sta davanti, ma rimanendo umili e provare gradualmente a salire altri gradini. A vincere in Kazakistan è stata Anna Maria Ghiddi davanti alla svedese Johanna Holmberg e appunto a Maria Invernizzi.

Domani nuova occasione nella team sprint mista a tecnica libera sui 1400 metri dove Invernizzi correrà con il junior Carlo Cantaloni. Sarà una sfida con la la compagna e rivale Guido (vincitrice oggi) in coppia con Epis.

Sabato appuntamento con l’individuale a tecnica classica su 10 chilometri e domenica la mass start a tecnica libera sui 16 chilometri.