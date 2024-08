INCHIESTA VN: 2025, ARRIVA L’IPERAL. ULTIMA PUNTATA TRA PASTURO E CREMENO

Data pubblicazione 14 Agosto 2024

PRIMALUNA/PASTURO – Si conclude oggi la nostra inchiesta speciale dedicata alla prospettiva dell’apertura a Pasturo del nuovo grosso supermercato Iperal (1.500 metri quadri, almeno 40 dipendenti).

Abbiamo proposto le opinioni raccolte dal territorio direttamente interessato da questa svolta.

Quest’oggi l’ultima edizione, tra Cremeno e Pasturo.

MANUELA BUZZONI E MASSIMO GUALANDRIS (La Stube Cremeno)

La prima intervista della puntata è con Manuela e Massimo, proprietari della Stube. Il pensiero iniziale non è un timore riguardo all’apertura, anzi è una considerazione assolutamente positiva: “Più cose ci sono in Valsassina, più si attira gente”. La visione turistica dei due titolari pervade tutta l’intervista, non temendo i competitor, e proiettandosi sulle opportunità – dato che un’attrazione di qualsiasi natura “Fa lavorare tutti”.

Se proprio si deve “Di negativo, non vediamo più il paesino di montagna”, quindi si andrà ad intaccare il “turismo visivo“, anche se considerando la posizione del nuovo Iperal, questa “Sicuramente è stata scelta con un’idea coscienziosa”. E concludono l’intervista con la massima “Gente chiama gente“.



ANONIMO (Pasturo)

La seconda intervista è “senza firma” e chiarisce un punto fondamentale sulla vicenda Iperal: “I fondi versati dal colosso della grande distribuzione al Comune (110 mila euro), inizialmente vincolati per il marciapiede, non verranno più destinati a quell’opera”. Il municipio, riposta la nostra fonte “ha visto la necessità di allargare il bacino idrico, inoltre mi viene raccontato che non ci sono reali accordi per non far aprire in futuro altre attività commerciali” (quel che un componente della minoranza invece avrebbe voluto, ndr).

Se da una parte per sentito dire ci sono accordi, in realtà non risulterebbe esserci nulla di scritto e reso pubblico. Infine, l’intervistato si aspetta che il marciapiede venga comunque realizzato, poiché “non bisogna portare la gente unicamente a fare la spesa, ma magari anche a passeggiare e girare nelle realtà adiacenti e – collegandosi alla ciclopedonale -, respirare la tranquillità che Pasturo ha da offrire”.

A cura di Christopher Anelli Manzoni e Sandro Terrani

