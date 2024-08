BARZIO. AL COE UNA GIORNATA DI CRESCITA PER VOLONTARIE CARITAS E MIGRANTI

Data pubblicazione 16 Agosto 2024

BARZIO – Incontri che scaldano il cuore al Coe di Barzio. Lunedì 12 agosto le cinque ragazze volontarie nei Cantieri della Solidarietà della Caritas a Lecco hanno trascorso una giornata alla comunità barziese.

Vanessa, Veronica, Irene, Annamaria e Alice, insieme ai coordinatori Matteo e Fabio, hanno fatto conoscenza con la storia del Coe, come è nato e si è sviluppato il Centro Orientamento Educativo. Momento particolare quello del pomeriggio che ha visto l’incontro tra le volontarie Caritas e i migranti ospitati nella casa.

Nonostante le difficoltà linguistiche tutti i giovani uomini hanno provato a presentarsi e condividere parte della loro esperienza con il gruppo. Non è semplice per loro superare la barriera linguistica ed anche quella culturale, ma si è creato subito in maniera spontanea un clima disteso e di fiducia reciproca che ha permesso loro di sentirsi a proprio agio.

Le volontarie hanno poi guardato il film documentario “Ad ogni costo” che propone uno sguardo ancora più intenso, personale e profondo della storia delle migrazioni in Italia. Angela, dopo la visione, ha raccontato il proseguo di alcune di queste storie di vita ed è stato bello poter vedere come la forza individuale, il tempo, la pazienza, la fiducia e tanta buona volontà abbiano aiutato molte di queste persone a trovare una dignitosa sistemazione in Italia.

A fine giornata di nuovo tutti insieme per una buonissima cena preparata con cura e attenzione dalle volontarie del Coe e da altre persone amiche.

“È stata una giornata molto semplice – raccontano le volontarie – ma che nella sua semplicità ha permesso a tutti noi e anche ai ragazzi ospitati di vivere un momento sereno di incontro con l’altro, di dialogo e apertura. È bello pensare di aver offerto ai ragazzi un’opportunità di scambio diversa dalla loro quotidianità e allo stesso modo di aver dato modo alle ragazze volontarie di mettersi in gioco nella relazione e ripensare in maniera attenta a questo fenomeno migratorio che ci coinvolge tutti in prima linea e a cui spesso non diamo il giusto peso e attenzione”.