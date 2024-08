SOCCORRITORI AL LAVORO ANCHE A FERRAGOSTO, TRA VAL BIANDINO ED ESINO

Data pubblicazione 16 Agosto 2024

VALSASSINA – Altri due gli interventi sulle montagne della Valsassina nella giornata di Ferragosto. Il primo alle 18, zona Val Biandino, in territorio di Introbio. È intervenuto l’elisoccorso di Como di Areu, a supporto delle operazioni un tecnico Cnsas della Valsassina presente in zona.

Il secondo intervento in serata, alle 20, in località Ortanella, nel Comune di Esino Lario. È intervenuta la squadra territoriale della Stazione con quattro tecnici; sul posto l’ambulanza, per il successivo trasporto in ospedale.