SONDAGGIO: IL FERRAGOSTO DEI LETTORI DI VN TRA GRIGLIATE E NO-SAGRA

Data pubblicazione 16 Agosto 2024

VALSASSINA – Opinioni molto diversificate questa settimana per l’ultima edizione in ordine di tempo della nostra consultazione on line, nella quale abbiamo chiesto a chi legge VN cosa avrebbe fatto in occasione della giornata di Ferragosto 2024.

Ha prevalso la scelta “Non si va alla Sagra” (38%), buon riscontro anche per “Il solito magna-magna (grigliata)” che ha ottenuto il 22% dei consensi, 17 su 100 i voti per “Mi riposo, me lo merito“.

Quest’ultima avrà termine giovedì 22 agosto e tratta il futuro della Sagra delle Sagre – manifestazione assegnata “in affitto” dalla Comunità Montana, proprietaria dell’area sulla quale si svolge e che tra non molto potrebbe essere rimessa in discussione.

CHE SI FA A FERRAGOSTO? Non si va alla Sagra (38%, 85 Voti)

Il solito magna-magna (grigliata) (22%, 49 Voti)

Mi riposo, me lo merito (17%, 38 Voti)

Devo ancora decidere (9%, 21 Voti)

L'argomento non m'interessa (8%, 19 Voti)

Si va alla Sagra (5%, 12 Voti) Totale votanti: 224

