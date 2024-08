ELEZIONI PROVINCIALI. DA CENTROSINISTRA LA PROPOSTA ALTERNATIVA

Data pubblicazione 19 Agosto 2024

LECCO – Domenica 29 settembre sarà una data importante per il nostro territorio. In quel giorno i Sindaci e i Consiglieri comunali di tutta la provincia di Lecco saranno chiamati a rinnovare il Consiglio Provinciale, il luogo di rappresentanza delle istanze di tutti i Comuni, il luogo della discussione e del confronto, il luogo in cui, insieme alle amministrazioni comunali è possibile individuare e porre in essere molte delle soluzioni ai temi e problemi territoriali e sovracomunali.

Abbiamo ben chiara la strada da seguire e quali priorità darci. Siamo convinti, innanzitutto, che sia necessario ragionare ad una visione alternativa di governo della Provincia, un progetto che sia quotidianamente al fianco di tutte le amministrazioni. Un progetto che sia a supporto di tutti i Comuni, con un dialogo attivo con tutti gli amministratori, che consenta di valutare nel merito le diverse idee proposte.