RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS. “TRAMONTO AD ATENE: LA PACE DEL SOLE”

Data pubblicazione 21 Agosto 2024

LECCO – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Tramonto ad Atene: La pace del Sole”.

L’autore la descrive così, in poesia e prosa:

Il sole scompare sotto l’orizzonte,

Un bagliore d’oro, un ultimo saluto.

Il mare è immobile, un’onda piatta,

Un riflesso del cielo, un dipinto sereno.

Le nuvole galleggiano, come pennellate di colore,

Dalla lavanda al rosa, un’opera d’arte.

Un’aria di pace e tranquillità incombe,

Un momento di pace, un cuore in pace.

La foto cattura un tramonto sul mare. Il sole è appena sotto l’orizzonte, proiettando una calda luce dorata sulle nuvole. L’acqua è calma e riflette il bagliore del sole, creando un sentiero di luce dorata che si estende. Il cielo è pieno di nuvole, che vanno dal viola scuro al rosa pallido, creando uno sfondo drammatico per il sole che tramonta.

La foto mi ha trasmesso al momento dello scatto un senso di pace e tranquillità. Un momento di riflessione e apprezzamento per la bellezza della natura, che come l’uomo si distingue in innumerevoli colori, creando emozioni e sentimenti.

Foto scattata sulla tratta Moni Island/Egina il 19 agosto 2024.