DOMANI A INDOVERO LA TRADIZIONALE FESTA DELL’ALPE INTELCO

CASARGO – Le vacanze continuano in Alta Valsassina con nuovi appuntamenti per tutte le età. Questa è la volta di Indovero, la frazione di Casargo animata in questi giorni da villeggianti e dalle seconde case aperte.

Dopo una stagione ricca di iniziative e di eventi culturali partita con l’evento ‘Vocate’ ad inizio luglio, la presentazione del libro di Andrea Vitali, la processione della Madonna di Pomaleccio e il teatro in Vigna, due nuovi eventi sono in programma nei prossimi giorni. Questa sera alle 21, alla Chiesa di San Gottardo, conferenza dello storico locale Marco Sampietro sui toponimi delle vie della frazione, mentre domani l’Associazione ‘Le Nostre Radici’ organizza la tradizione festa di Intelco con la messa alle 11:15 e a seguire il pranzo comunitario

Una festa sentita e partecipata: la cappelletta presente in alpeggio riporta la data del 1939, mentre la croce è stata posizionata dai volontari 42 anni fa, evento che negli anni è diventata anche l’occasione per una ‘reunion’ comunitaria di ritrovo anche per quanti hanno lasciato Indovero nel dopoguerra diretti nelle fabbriche della pianura.

L’Alpeggio di Intelco, negli ultimi anni, sta riscoprendo una nuova rinascita con numerose baite ristrutturare ed è sempre di più meta di escursionisti a piedi o in bicicletta.

Venerdì sera alle 21, sempre a Indovero, spazio con il cinema all’aperto: all’oratorio è prevista la proiezione del cartone Ainbo – Spirito dell’Amazzonia, a tenere banco saranno le avventure e le peripezie della giovane Ainbo nella ricerca di salvare il suo paradiso perduto della selva amazzonica.