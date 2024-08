COLDIRETTI: DAZI CINESI METTONO A RISCHIO EXPORT DI LATTE E FORMAGGI LARIANI

Data pubblicazione 27 Agosto 2024

LECCO – La guerra commerciale sulle auto elettriche tra Unione Europea e Cina mette a rischio la crescita dell’export di formaggi Made in Italy in Cina, che nei primi cinque mesi del 2024 hanno fatto segnare un incremento del 35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat diffusa in merito all’annuncio di Pechino di aver avviato un’indagine antisussidi sull’import di prodotti lattiero-caseari dall’Unione europea, in risposta ai dazi sulle auto elettriche.

Una mossa che pone per l’ennesima volta il cibo italiano, comprese le produzioni originate con il latte munto anche nelle due province di Lecco e Como, come merce di scambio nei contenziosi politici ed economici scoppiati su altri settori …

