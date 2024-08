CASARGO, SCOMPARSO A 61 ANNI IL CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO TENDERINI

Data pubblicazione 27 Agosto 2024

CASARGO – È venuto a mancare nella giornata di oggi, 27 agosto, Giancarlo Tenderini.

61 anni, Tenderini era consigliere comunale per la lista di maggioranza Valore Casargo del sindaco Antonio Pasquini, che lo ricorda: “Conoscevo bene Giancarlo, era una persona veramente riflessiva e capace. Sono rimasto scioccato dalla notizia, è una grave perdita non solo per l’amministrazione comunale, ma per tutta la comunità di Casargo”.

Tenderini aveva recentemente perso, a seguito di una lunga malattia, la moglie Laura Ferraioli, coordinatrice degli infermieri dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Lascia due figli.