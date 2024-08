IN FALESIA CON LE GUIDE ALPINE. 8 ESPERIENZE GRATUITE PER NEOFITI

Data pubblicazione 28 Agosto 2024

MILANO – Otto giornate di arrampicata per salutare “la lunga estate con le Guide alpine della Lombardia”. Si rinnova quest’anno l’appuntamento amatissimo con gli incontri gratuiti in falesia, pensati soprattutto per far conoscere ai neofiti questa attività. Gli eventi sono in programma dal 14 settembre al 6 ottobre, distribuiti in diverse province lombarde.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promozionali organizzate dal Collegio Guide alpine Lombardia e Regione Lombardia: incontri tutti gratuiti e aperti ad adulti e ragazzi, per avvicinare principianti e già appassionati alla montagna e alle nostre professioni e promuovere la fruizione consapevole degli spazi naturali.