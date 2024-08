RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS. “IL TEMPIO DI POSEIDONE”

Data pubblicazione 28 Agosto 2024

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Il Tempio di Poseidone: Danza di Luce e Ombra al Tramonto”.

In questo scatto il Tempio di Poseidone si erge maestoso contro il cielo crepuscolare mentre il sole, come un artista, dipinge di luce dorata le colonne antiche. I contorni si fanno sfumati e il mondo sembra trattenere il respiro, rapito dalla bellezza di questo momento effimero. Le ombre danzano allungandosi e avvolgendo il paesaggio in un abbraccio misterioso mentre il giorno cede il passo alla notte.

Luce e Ombra

Nel crepuscolo dorato, il sole si fa re,

danzando tra le colonne, un magico balletto,

ogni raggio un sussurro, un segreto da svelare,

mentre il mondo si ferma, per un attimo perfetto.

Le ombre si allungano, come braccia in cerca,

di storie dimenticate, di un tempo che fu,

si intrecciano nel silenzio, avvolgendo la terra,

in un abbraccio di mistero, sotto il cielo blu.

Il sole, con il suo calore, accarezza la pietra,

risvegliando i ricordi di un’epoca lontana,

e mentre cala la sera, la luce si ritira,

lasciando solo ombre, come un velo di trama.

Ma in questo gioco di luci, non c’è tristezza,

ogni ombra è un segno, un richiamo al passato,

e nel cuore della notte, la magia si manifesta,

nella danza eterna di luce e ombra, un canto mai dimenticato.

Foto scattata a Capo Sunio il 24/08/2024