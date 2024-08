STEMMI: LA “RUOTA DENTATA” DI CORTENOVA ORIGINALE, MA NON TROPPO

Data pubblicazione 31 Agosto 2024

CORTENOVA – In Valsassina il Comune di Cortenova presenta uno stemma comunale con al suo interno una ruota dentata a richiamare la caratteristica prevalentemente industriale del borgo. Potrebbe sembrare una cosa unica, ma non è così rara nell’araldica civica italiana. Lo conferma Giovanni Giovinazzo, appassionato di storia e di simboli, con particolare interesse per l’araldica civica.

Giovinazzo spiega che il simbolo della ruota dentata lo ritroviamo infatti, oltre che per Cortenova, almeno negli stemmi di Balocco (VC), Champdepraz (AO), Chiesina Uzzanese (PT), Cordenons (PN), Dimaro (TN) (ex-comune), Favria (TO), Paruzzaro (NO), Pray (BI) e San Maurizio d’Opaglio (NO).

Ma anche in un paio di comuni vicini a Cortenova. Come a Curno (BG): interzato in fascia: nel 1º azzurro, all’anfora d’oro, addestrata da un sesterzio d’argento, sinistrata da un ramo di corniolo, fruttato di tre, il tutto al naturale; nel 2º d’argento, a due torri di rosso, murate di nero, merlate alla guelfa; nel 3º di verde, alla ruota dentata di 12 d’argento. D.P.R. del 10 dicembre 1973.

E a Laglio (CO): di rosso, alla ruota dentata e raggiata d’oro, accostata in capo da tre stelle (6) di argento, poste in fascia, e in punta da uno specchio d’acqua d’azzurro fluttuoso d’argento. Ornamenti esteriori del Comune. D.P.R. del 13 febbraio 1957.

Si nota subito che questo segno è particolarmente diffuso al nord e soprattutto in Piemonte, area di più antica industrializzazione e che – eccettuata la concessione di Cordenons – sono tutte concessioni posteriori all’adozione dell’emblema repubblicano.