CREMENO: UN SUCCESSO LO STORYTELLING PER BAMBINI

Data pubblicazione 31 Agosto 2024

CREMENO – Anche quest’anno, durante i mesi di luglio e agosto, la biblioteca di Maggio, Cremeno, ha ospitato una serie di incontri di “Storytelling” per bambini della scuola dell’infanzia e primaria.

Gli incontri, organizzati da “Language Space”, centro di formazione linguistica con sede a Missaglia, e “Gioca con noi in inglese”, sono stati seguiti con entusiasmo e partecipazione da bambini dai 3 ai 10 anni, coinvolti in maniera attiva e giocosa nell’ascolto di brevi storie, che, supportate da giochi, immagini, canzoni e dalla drammatizzazione da parte delle insegnanti Silvia Paleari e Silvia Dell’Acqua, si sono trasformate in efficace strumento per trasmettere il lessico della lingua straniera in maniera naturale e spontanea.

Le letture sono state seguite da attività creative e laboratoriali diversificate a seconda della fascia di età. Questa iniziativa sarà certamente riproposta per la prossima estate, sempre a cura del team “Language Space/Gioca con noi in inglese”.