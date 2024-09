OPEN DAY A INTROBIO: OGGI E GIOVEDÌ SCOPRI IL MAGICO MONDO DEL BASKET

Data pubblicazione 3 Settembre 2024

INTROBIO – Vuoi che tuo figlio faccia sport, si diverta e impari valori importanti? Non perdere l’Open Day Basket a Introbio, oggi martedì 3 e giovedì 5 settembre, dalle 18 alle 19:30, presso la palestra delle Scuole Medie di Introbio, in Viale della Vittoria 5. L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze dalla prima elementare alla terza media.

La pallacanestro è molto più di un semplice sport: è un’esperienza che aiuta i giovani a crescere, sviluppando non solo il fisico ma anche il carattere. L’Open Day offre l’opportunità di provare il basket in un ambiente stimolante e sicuro, dove poter socializzare e divertirsi, imparando valori come il rispetto, la disciplina e il lavoro di squadra.

Asd Sport Valsassina dal 2005 forma giovani atleti in tutta la valle. Gli allenatori e istruttori, preparati e professionali, sono qualificati come Istruttori Fip e Csi e offrono un approccio educativo basato su impegno, divertimento, professionalità, dedizione e passione. Durante l’Open Day i piccoli sportivo potranno vivere l’emozione del gioco e scoprire quanto sia appassionante il basket.

Non serve prenotare: bastano un paio di scarpe da ginnastica, un pantaloncino, una maglietta e una bottiglietta d’acqua.

“Porta tuo figlio in palestra e fagli provare questa esperienza unica. Dai a tuo figlio l’opportunità di innamorarsi della palla a spicchi” il messaggio degli istruttori Asd Sport Valsassina.

Per maggiori informazioni www.valsassinasport.it, Facebook e Instagram, o WhatsApp al 3294938099.