DAGLI OCCHI DI CHRIS: “LA SOLITUDINE DI UN MOMENTO”

Data pubblicazione 4 Settembre 2024

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “La solitudine di un momento”.

Nella foto, il piccolo uccello sembra essere l’unico abitante di un mondo silenzioso. Cammina lungo il bordo di pietra, come se stesse esplorando un territorio sconosciuto. Intorno a lui, il pavimento di mattonelle esagonali si estende vuoto, mentre le foglie secche raccontano di un autunno che avanza, portando via il calore dell’estate.

Questa scena trasmette una profonda sensazione di solitudine. L’uccello, pur essendo circondato da un ambiente urbano, è isolato, come se fosse in un viaggio tutto suo. La sua presenza è fragile e delicata, un piccolo essere che si muove in un mondo che sembra dimenticarlo.

La pietra e il pavimento, rigidi e inanimati, contrastano con la leggerezza dell’uccello, accentuando il suo isolamento. Ogni passo che fa è un richiamo alla fragilità della vita, un momento di introspezione in cui la solitudine diventa una compagna silenziosa. In questo angolo di città, il tempo sembra fermarsi, permettendo a chi osserva di riflettere sulla propria solitudine e sull’importanza di ogni piccolo momento.

Sguardi Vagabondi

Nel silenzio della strada,

un passo si ferma,

un cuore si perde,

tra foglie danzanti e pietre mute.

Il cielo si riflette,

in occhi che scrutano,

la bellezza del mondo,

in un attimo sospeso.

Un uccello, compagno di viaggio,

osserva il mondo,

mentre il vento racconta storie,

di chi passa e di chi resta.

Perdersi nel presente,

è un’arte sottile,

dove ogni dettaglio,

è un invito a sognare.

foto scattata a Lecco 27/09/2023