VERSO IL VOTO IN PROVINCIA: IL PUNTO SULLE ‘GRANDI MANOVRE’ NEI PARTITI

Data pubblicazione 3 Settembre 2024

LECCO – Delle elezioni provinciali si interessa nessuno, salvo i politici. Dopo la legge DelRio che le ha macellate, i meccanismi di elezione di presidente e consiglio provinciale sono così complessi che nemmeno proviamo a spiegarli. Vi basti sapere che a fine settembre più di 1.000 consiglieri comunali e sindaci lecchesi voteranno per il rinnovo di 12 consiglieri provinciali, mentre la presidente Hofmann non è soggetta a rinnovo in quanto dura in carica fino all’inizio del 2026, salvo imprevisti.

Quindi grande agitazione e grandi manovre dentro e fuori i partiti…