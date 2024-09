CALCIO: IL LECCO NON DECOLLA. 1-1 COL LUMEZZANE

Data pubblicazione 7 Settembre 2024

LECCO – Nel weekend di riposo dei tornei maggiori, va in scena la terza giornata del campionato di Lega Pro. I blucelesti di mister Baldini, reduci da quattro punti in due gare, ospitano il Lumezzane.

Al Rigamonti-Ceppi la Calcio Lecco entra in campo con Tordini, Sipos e Goleandro nel tridente del 4-3-3. Stesso modulo per l’undici di Franzini, oggi sostituito dal vice Lussandri, Con Iori, Monachello e Pannitteri in attacco.

Il primo squillo del match è dei lariani, con Filigheddu che respinge la punizione di Beghetto. Blucelesti pimpanti…