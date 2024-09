SUMMER FESTIVAL SKIROLL: BENE LE SORELLE INVERNIZZI E AKSEL ARTUSI

Data pubblicazione 7 Settembre 2024

FORNI AVOLTRI – Prima giornata del classico Summer Festival di Skiroll in quel di Forni Avoltri, in Friuli Venezia Giulia. La gara FIS è valevole anche come prima tappa della coppa Italia Rode di sci di fondo.

Ottimi i risultati dei valsassinesi, con Maria Invernizzi che coglie un bel secondo posto nella categoria U18 femminile, pur al confronto in questa occasione con le quotate avversarie dello sci di fondo. Ottimo il risultato della sorella minore Aurora che, pur ancora U16, ottiene un prestigioso 7° posto nella medesima categoria.

Nel pomeriggio gare aperte invece ai professionisti delle categorie seniores con Aksel Artusi che coglie un incredibile 2° posto assoluto alla sua prima gara nella categoria maggiore. Vince naturalmente la categoria dedicata agli U23.