Data pubblicazione 7 Settembre 2024

MANDELLO – Intervento in corso sulle pendici della Grigna Meridionale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 settembre, quando si è alzato in volo l’elicottero del soccorso. “Areu” indica la presenza di soccorritori anche nella piazza della località montana, anche se non è ancora del tutto chiaro se si tratti della stessa operazione.

Il velivolo è attualmente impegnato nei dintorni del rifugio Rosalba. Ancora ignote le generalità dell’assistito.

> SEGUI LIVE SU BALLABIO NEWS