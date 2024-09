CALCIO, CORTENOVA: OGGI A BARZAGO L’ESORDIO IN CAMPIONATO

Data pubblicazione 8 Settembre 2024

CORTENOVA – Manca sempre meno all’inizio del campionato di Seconda Categoria che, per il secondo anno consecutivo, vedrà tra le fila dei partenti il team valsassinese del Cortenova. La squadra gialloblu punta a migliorare il rendimento dello scorso anno, che è valso il sesto posto in classifica e un playoff solo sfiorato.

Il campionato del Cortenova inizierà oggi, 8 settembre, in Brianza contro il Barzago, una delle quattro formazioni new entry rispetto al girone dello scorso anno. Tanto basta per spiegare quanto sia complicato fare pronostici, a maggior ragione quando, con ogni probabilità, le squadre devono ancora iniziare ad entrare nel pieno della forma.

La prima uscita stagionale dei gialloblu è di difficile valutazione, dal momento che, nella sconfitta esterna contro il Mandello in Coppa Lombardia, i valsassinesi sono stati costretti a giocare con un uomo in meno per tutta la durata del match. Atteggiamento comunque encomiabile, almeno fino a quando le forze hanno permesso ai calciatori di reggere il campo nonostante l’inferiorità numerica.

Quella di oggi sarà l’occasione per vedere all’opera i volti nuovi della stagione, alcuni dei quali hanno già esordito in Coppa. In particolare, buone le prestazioni di Nicolas D’Agostini e Lorenzo Ripamonti, rispettivamente terzino destro e punta nella sfida contro i lariani.

In campo, nella ripresa, anche i giovani Umberto Paroli e Matteo Tagliaferri.

Domenica convincente anche quella di Federico Gianola, tornato a vestire la maglia gialloblu dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un anno e mezzo.

Insomma, tante novità per il Cortenova di Andrea Tantardini, al suo secondo “mandato” da allenatore della prima, in campo domenica 8 settembre alle 15:30.

RedSpo