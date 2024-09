COPPA LOMBARDIA: UN CORTENOVA IN 10 PER 90 MINUTI CADE COL MANDELLO

Data pubblicazione 2 Settembre 2024

MANDELLO DEL LARIO – Inizia con una sconfitta la nuova stagione della prima squadra del Cortenova, che cade a Mandello nella giornata inaugurale della Coppa Lombardia.

Fischio d’inizio del match e la gara è subito in salita: al terzo giro d’orologio fallo in uscita di Corallo e rosso diretto per il portiere gialloblù. Entra al suo posto Andrea Fazzini, che non può nulla sulla punizione all’incrocio dei pali di Triboli.

Inferiorità numerica per tutta la partita dunque per il Cortenova, che rischia di soccombere al 15’, ma Curioni calcia clamorosamente a lato da distanza ravvicinata dopo la discesa e il cross dalla sinistra di Pelacchi. Al 25’ ci prova Locatelli, ma il suo tentativo è respinto da Fazzini. Col passare dei minuti i valsassinesi prendono le misure e, nonostante l’uomo in meno, occupano bene il campo. È così che al 35’ viene liberato Galli, che dalla distanza sorprende il portiere avversario sul primo palo, pareggiando i conti. Il parziale si chiude con i gialloblù col possesso del pallone e il baricentro in avanti.

Nella ripresa parte meglio il Cortenova, che trova sulla testa di Pirillo una buona occasione per passare avanti. Ma la benzina dura fino al 65’, poi sono i lariani a spingere maggiormente.

Al 75’ Curioni sfugge sulla destra e fa partire un cross basso, con la deviazione sfortunata di Pirillo che batte il proprio portiere regalando il 2-1 ai padroni di casa. Passano tre minuti e il Mandello cala il tris: punizione di Triboli e anticipo di testa di Locatelli a chiudere il match.

Gara comunque buona per i valsassinesi, che nonostante aver giocato 90 minuti in inferiorità numerica, hanno tenuto bene il campo. Almeno fino a quando le forze lo hanno consentito. Domenica si comincia a fare sul serio con il match inaugurale del campionato di Seconda categoria a Barzago.