SORPRESA: IL VALSASSINESE MARCO COMBI NELLA LISTA DI CENTRO-SINISTRA PER LE ELEZIONI IN PROVINCIA

Data pubblicazione 8 Settembre 2024

LECCO – Dopo “!un percorso di condivisione da parte degli amministratori nei sette circondari” sono stati individuati i 12 candidati della lista “LA PROVINCIA TERRITORIO BENE COMUNE” in competizione per il centrosinistra alle elezioni provinciali del prossimo 29 settembre.

Inaspettatamente, nella dozzina in gara per Villa Locatelli a rappresentare la Valsassina c’è il barziese Marco Combi (a sorpresa in quanto storicamente collocato in tutt’altra area politica).

Combi fa parte in qualità di consigliere della minoranza in Comune a Cremeno – nel gruppo ‘La voce’ capitanato da Paolo Terzaghi, sodale dell’esponente locale di Fratelli d’Italia Zamperini …

L’ARTICOLO COMPLETO SU LECCO NEWS