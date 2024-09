CALCIO. TROPPA PIOGGIA, “SALTA” L’ESORDIO A BARZAGO DEL CORTENOVA

Data pubblicazione 8 Settembre 2024

BARZAGO – Brianza allagata, come del resto tanta parte della provincia lecchese. E così il debutto in campionato del Cortenova, previsto oggi pomeriggio sul campo del Barzago, è “saltato” a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco.

Il direttore di gara Vincenzo Marrazzo di Lecco ha cercato di dare il via alla partita, ma le condizioni del fondo lo impedivano e così il match è stato rinviato. Non si esclude al proposito che l’incontro possa essere recuperato a ottobre con una inversione del campo – dunque in Valsassina, stante la mancanza dell’illuminazione nello stadio brianzolo.

Ne sapremo di più a breve.

RedSpo