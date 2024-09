NUOVA LECCO-BALLABIO, NUOVA FRANA E STRADA CHIUSA

Data pubblicazione 8 Settembre 2024

BALLABIO – La “nuova” Lecco-Ballabio è stata chiusa in discesa (ma presto dovrebbe essere interdetta anche la parte in salita dal capoluogo) a causa di una piccola frana nella zona in cui sono in corso i lavori – al termine della galleria ‘Giulia’, scendendo. La conferma viene anche dall’amministrazione comunale ballabiese. Le forti piogge che hanno colpito il lecchese in queste ore hanno certamente concorso a originare l’ennesimo smottamento sulla carreggiata.

Aggiornamenti in pagina, appena disponibili.

RedCro