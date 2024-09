RUNVINATA 2024 A LECCO: I RISULTATI DI ATLETE E ATLETI VALSASSINESI

Data pubblicazione 8 Settembre 2024

LECCO – Al rientro dalle vacanze, l’ormai tradizionale appuntamento sportivo con la Runvinata, che coinvolge grandi e piccoli, professionisti delle corse e amatori.

Nel percorso “lungo”, il primo al traguardo del percorso rosso è stato Dario Rigonelli del team OSA Valmadrera che ha tagliato il traguardo con il tempo di 01:28:44. Prima donna al traguardo del percorso rosso Irene Girola del team OSA Valmadrera con il tempo di 01:48:41, seguita da Valeria Bruna in 02:03:24 e Vasilica Nastrut del team C.A. Lizzoli di Premana in 02:07:39.

Per quanto riguarda il percorso “giallo”, vincitrice al femminile Elena Caliò del Team Pasturo asd con il tempo di 00:57:17, seguita da Lisa Panzeri in 00:57:34 e Maria Fazzini in 01:02:08.

