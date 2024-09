A PASTURO LA 13ª STAFFETTA MTB + RUN, APPUNTAMENTO AL 22 SETTEMBRE

Data pubblicazione 10 Settembre 2024

PASTURO – La Staffetta non competitiva MTB + RUN, quest’anno arrivata alla 13^ edizione, ha un posto speciale nel cuore degli appassionati.

È apprezzata non solo per la possibilità di praticare sport, unendo la passione per la mountain bike e la corsa in montagna, ma soprattutto perché si trascorre una giornata all’insegna dell’amicizia, del divertimento e della convivialità, insomma una grande festa dello sport e della gioia di condividere questa comune passione.

Per l’edizione 2024, l’appuntamento è previsto domenica 22 settembre a Pasturo: qui parte la prima frazione della staffetta che si corre in mountain bike fino all’Alpe Coa dove c’è il passaggio di testimone ai runner che hanno come meta il Bivacco Riva-Girani in località Comolli a 1850 metri di altezza.

La partecipazione alla staffetta può avvenire singolarmente o in coppia.

Al termine della manifestazione, in Piazza XXV Aprile a Pasturo, grande rinfresco, premiazione e un momento di festa per tutti i partecipanti.

Il costo di iscrizione è di 5 euro e viene devoluto in beneficenza.

Nella quota è previsto: pacco gara, trasferimento dei materiali, ristoro, assistenza lungo il percorso e buffet finale.

Per l’iscrizione è obbligatoria la presentazione del certificato di idoneità medico sportiva.

La manifestazione si svolge in collaborazione con aziende del settore che arricchiscono la premiazione con i loro prodotti, e grazie anche al prezioso supporto del Comune di Pasturo, del CAI Barzanò, del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo e del Team Pasturo Asd.

Le iscrizioni possono essere effettuate:

entro domenica 15 settembre presso i negozi DF Sport Specialist

entro venerdì 20 settembre via email a airoldi.s@df-sportspecialist.it

entro sabato 21 settembre, dalle 9 alle 12, presso il Bar Sporting a Pasturo (LC)