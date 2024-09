A CREMENO SI SPEZZA LA VOCE. TERZAGHI SCARICA COMBI: “NOI SVIZZERI, LUI FLIRTA COL CENTRO SINISTRA”

Data pubblicazione 11 Settembre 2024

CREMENO – C’è un consigliere comunale di Cremeno candidato alle elezioni provinciali ma che non potrà contare sul sostegno del proprio gruppo. Paolo Terzaghi infatti ha dato il ben servito senza troppi giri di parole a Marco Combi, collega di minoranza che ha annunciato la sua candidatura alle imminenti elezioni provinciali nella lista civica orientata a centrosinistra.

Che la candidatura di Combi sia in qualità di indipendente, senza tessera, e in una lista alternativa a quella in cui si rivede la maggioranza di centrodestra del sindaco di Cremeno che proprio Terzaghi avversa da due legislature abbondanti, non sembra aver convinto il portavoce della frazione di Maggio che pubblicamente marca le distanze.

Paolo Terzaghi, insieme a Matteo Bergamaschi, firma così un duro comunicato rivendicando l’esperienza civica della lista La Voce, la lontananza dai partiti e l’aspirazione al Federalismo di stampo elvetico. “Non siamo tesserati anche se dialoghiamo con la politica – spiegano i due – tuttavia nessuno è sodale al centrodestra, tantomeno al centrosinistra. La scelta del ‘nostro’ consigliere è personale e non avrà il nostro sostegno“.

Il trio è ufficiosamente diventato un duo. Staremo a vedere se la rottura avrà ripercussioni anche in Consiglio Comunale.

Ecco la nota in forma integrale.