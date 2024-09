PATENTINO PER PROPRIETARI DI CANI (E NON). TRE SERATE A PREMANA

Data pubblicazione 11 Settembre 2024

PREMANA – Entro il 13 settembre è possibile iscriversi al corso di formazione per proprietari di cani e non, che si terrà al teatro parrocchiale San Rocco di Premana. Il corso, che si compone di tre serate (16, 23 e 30 settembre) verrà tenuto da professionisti del settore, in collaborazione con ENPA e i veterinari di ATS Brianza.

Il corso prevede il versamento di una quota di 10 euro, quale contributo all’ente organizzatore.

Può partecipare chiunque: i possessori di cani in primis, ma anche tutti coloro che hanno timore dei cani e che possono quindi imparare delle nozioni relative ai loro comportamenti per saperli gestire.

Quello che viene proposto è un vero e proprio corso, pertanto la frequenza riguarda tutte e tre le serate.

Per l’iscrizione e per informazioni, è possibile contattare il numero 320 6737216 o la mail merate@enpa.org