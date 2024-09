POPOLAZIONE SCOLASTICA E CALO DEMOGRAFICO. UNA ANALISI STATISTICA PER PIANIFICARE IL FUTURO

Data pubblicazione 12 Settembre 2024

LECCO – Presentata la prima edizione del report Dinamiche demografiche e conseguenze per la popolazione scolastica a cura di Pts di Milano. L’incontro è stato organizzato dalla Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, per condividere alcune riflessioni sulle tematiche dell’offerta formativa, dell’orientamento e del lavoro anche in relazione ai dati analizzati sulle dinamiche demografiche del territorio lecchese. Sono intervenuti Carlo Malugani, consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego, Adamo Castelnuovo, dirigente Ufficio scolastico territoriale di Lecco, Gianni Menicatti e Andrea Gianni di Pts.