SCI ALPINO: UNA VITTORIA E UN SECONDO POSTO PER ASJA ZENERE NEI GIGANTI IN ARGENTINA

Data pubblicazione 12 Settembre 2024

CERRO CASTOR (ARGENTINA) – Comincia alla grande la stagione per Asja Zenere. La vicentina portacolori dei Carabinieri, 28enne risiedente a Barzio dopo essersi sposata, ha vinto lo slalom gigante FIS femminile di sci alpino sulle nevi argentine di Cerro Castor, valevole per il circuito della South American Cup.

Asja Zenere ha concluso le due manche con il tempo di 2’27″71, precedendo la svizzera Camille Rast di 55 centesimi e l’austriaca Lisa Hoerhager di 89 centesimi. Al via erano presenti anche Ilaria Ghisalberti (12sima), Elisa Platino (16sima), Beatrice Sola (18sima), Francesca Carolli (19sima), Marta Rossetti (20sima), Ambra Pomare (22sima), MArtina Peterlini (23sima), Sophie Mathiou (24sima) e Annette Belfrond (25sima).

La barziese è risultata la migliore nella prima manche, staccando di una trentina di centesimi la svedese Lisa Nyberg. Nella seconda manche Zenere, scesa come trentesima per l’inversione dei pettorali sulla base della classifica della prima prova, ha fatto registrare il terzo tempo, non rischiando mai di perdere il primato.

Il giorno seguente, sempre a Cerro Castor, Zenere si è classificata seconda nel secondo gigante femminile. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nella prima manche, ha commesso un grave errore nella seconda parte di gara, che l’ha fatta retrocedere al secondo posto, distanziata di 26 centesimi dall’argentina Francesca Baruzzi Farriol, vincitrice con il tempo di 2’25″51. Completa il podio la svedese Lisa Nyberg a 48 centesimi.

RedSport