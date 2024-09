SOCCORSO ALPINO, PROVE IN VAL BREMBANA E A VICENZA PER LA SQUADRA FORRA

Data pubblicazione 13 Settembre 2024

LECCO – Due appuntamenti importanti a settembre per la squadra forra regionale del Cnsas lombardo: il primo in Val Brembana, dal 6 all’8 settembre, per il mantenimento periodico delle qualifiche Osf (operatore di soccorso in forra). Quindici i tecnici presenti, insieme con un istruttore regionale tecnico, un istruttore nazionale e quattro sanitari, di cui uno istruttore e uno aspirante istruttore regionale.

I partecipanti si sono alternati durante le giornate e hanno sostenuto le prove per il mantenimento della qualifica (movimentazione personale e di squadra, con e senza barella) nei torrenti Ancogno, Belbier, Carubbo e Valle Scura-Val Lola, situati nei comuni di Valtorta, Zogno, Serina e Branzi …

