UN PO’ DI VALSASSINA NELLA TOP TEN AI MONDIALI SKIROLL IN VAL DI FIEMME 

Data pubblicazione 14 Settembre 2024

ZIANO (TN) – Giovedì la prima gara dei Campionati del Mondo FIS di Skiroll in Val di Fiemme dove freddo e pioggia non hanno fermato la determinazione degli atleti e dove l’italiana di punta, l’emiliana Anna Maria Ghiddi, ha conquistato una combattuta medaglia d’oro nella 10 km Mass start in tecnica libera (15ma la nostra Maria Invernizzi).

> Ordine d’arrivo Mass start femminile Val di Fiemme

Venerdì nella Super sprint di 200 metri il meteo concede una tregua; vince ancora Ghiddi e le due atlete valsassinesi schierate dai tecnici della Nazionale per la competizione, le introbiesi Invernizzi e Camilla Crippa, portano a casa due ottimi risultati. Invernizzi conquista un buon quinto posto mentre Crippa si aggiudica la decima posizione.

Oggi, sabato, le Team sprint, domenica mattina le Mass start.

RedSpo

