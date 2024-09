NUOVA STAGIONE PER IL BASKET A INTROBIO: ENTUSIASMO E PARTECIPAZIONE IN CONTINUA CRESCITA

Data pubblicazione 14 Settembre 2024

INTROBIO – La stagione 2023/24 del Basket Introbio è partita con grande energia e, già nella prima settimana di attività, oltre quaranta ragazzi hanno scelto di scendere in campo per i corsi delle categorie Under 10, Under 12 e Under 14. Il numero di iscritti continua a crescere, segno che il progetto dell’ASD Sport Valsassina, fondato sui valori dello sport, della condivisione e del divertimento, sta incontrando il favore delle famiglie e dei giovani atleti della valle.

A guidare questa nuova avventura sono gli allenatori Andreas e Fernando, che con la loro passione ed esperienza introducono i ragazzi al mondo del basket. A supportarli negli allenamenti ci sono Chiara e Renzo, figure fondamentali per garantire una preparazione tecnica solida e divertente. Un grande contributo viene anche dal segretario Giuseppe, che dedica il suo tempo per le attività della società, mentre il presidente Colombo esprime entusiasmo per l’atmosfera positiva che si respira in palestra.

Un momento particolarmente atteso sarà l’Open Day di lunedì 16 settembre, dedicato ai più piccoli del Microbasket. Questa giornata rappresenta un’opportunità per i bambini di scoprire il fascino della palla a spicchi, vivendo l’emozione del gioco in un ambiente accogliente e stimolante. Gli allenatori saranno a disposizione per guidare i giovani alle prime armi e le famiglie avranno modo di conoscere da vicino il progetto educativo e sportivo della società.

L’obiettivo del Basket Introbio, in linea con la missione dell’ASD Sport Valsassina, è sempre stato quello di far giocare tutti, con allegria e professionalità. Le porte della palestra restano aperte a tutti i nuovi arrivati, perché ogni bambino merita l’opportunità di crescere attraverso lo sport, sviluppando non solo le proprie capacità atletiche, ma anche i valori di rispetto, collaborazione e amicizia. Come ha detto il grande Kobe Bryant, “Il basket non ti rende un giocatore migliore, ti rende una persona migliore”, e questo è il messaggio che la società vuole trasmettere a tutti i suoi giovani atleti.

L’atmosfera che si respira in palestra è positiva e coinvolgente, e anche i genitori sono entusiasti del percorso intrapreso dai loro figli. La dirigenza è soddisfatta del lavoro svolto finora e guarda con ottimismo alla stagione appena iniziata.

Per chi fosse interessato a iscriversi o semplicemente a saperne di più, è possibile contattare il Basket Introbio al numero 329.4938099 o visitare il sito www.valsassinasport.it. La società è presente anche sui social, con pagine attive su Facebook e Instagram, per rimanere sempre aggiornati sulle novità e gli eventi.