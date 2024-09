CALCIO: A NOVARA VINCE LA NOIA, ALTRO PARI PER IL LECCO

Data pubblicazione 16 Settembre 2024

LECCO – Quarta giornata di Lega Pro per la Calcio Lecco, ospite nel posticipo allo stadio Piola di Novara. Baldini si affida nuovamente al tridente Tordini, Galeandro, Sipos, lanciando Di Gesù dal primo minuto a centrocampo. 3-5-2 per i piemontesi, con Morosini e Ongaro davanti.

Primo tempo decisamente scevro di emozioni, tant’è che bisogna aspettare la mezz’ora per i primi tiri in porta, entrambi di Morosini, respinti da Furlan. Il Lecco si fa vedere in avanti con qualche tentativo da palla inattiva…