SCI D’ERBA: ARGENTO PER NICOLE MASTALLI NEL SUPERG, MARK MASTALLI 6º IN COPPA DEL MONDO

Data pubblicazione 16 Settembre 2024

SAURIS (UD) – Si è conclusa con la gara di domenica 15 settembre a Sauris, in Friuli, la stagione dello sci d’erba, confermando la valsassinese Nicole Mastalli, in forza al GB Ski club, come la miglior super gigantista jr.

Con il secondo posto di ieri, dietro solo alla ceca Eliska Rejchrtova, l’atleta di Cortenova ha vinto la coppetta di specialità; meno bene nel gigante, che l’ha vista chiudere la gara di sabato all’ottavo posto, mentre nello slalom la giovane è rimasta fuori dopo una bella prima manche.

Buona prima stagione anche per Mark Mastalli, anche lui portacolori del GB, che è giunto al 10º posto nel supergigante di domenica a Sauris e la scorsa settimana in Austria, sull’erba di Rettenbach, ha ottenuto un ottimo 6° posto nella finale di coppa del mondo, confermando la sua preferenza per le discipline tecniche.