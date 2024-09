MONDIALI SKIROLL: MARIA INVERNIZZI SECONDA TRA LE ITALIANE, BRONZO NELL’ASSOLUTA DELLA SPRINT

Data pubblicazione 16 Settembre 2024

ZIANO (TN) – Si concludono con la massacrante Mass start con arrivo sul Cermis i mondiali di Skiroll in Val di Fiemme. Buona la prestazione di Maria Invernizzi che giunge al traguardo in tredicesima posizione, seconda delle italiane in gara, che mette al sicuro anche la classifica finale di Coppa del Mondo Junior dove termina al terzo posto sia della assoluta che della specialità Sprint.

Un mondiale sotto le aspettative della giovane di Introbio in una stagione che l’ha vista in grande miglioramento e spesso protagonista; ora nuovi obiettivi e livelli da provare a raggiungere. Nella prova di domenica, 24ª tra le Junior l’altra valsassinese in gara, Camilla Crippa (nell’immagine a sinistra).

RedSpo